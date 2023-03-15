Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızlarının son hali şaşırttı! ’’’Maneviyatım ağır bastı’’ deyip müziği bırakmıştı! 34 yaşındaki Tuğçe Tayfur...

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile olan evliliğinden dünyaya gelen Tuğçe Tayfur, tasını tarağını topladı her şeyden elini eteğini çekip gitti. Sosyal medyadan dahi fotoğraflarını silen Tuğçe Tayfur son paylaşımında müziği bıraktığını duyurmuştu. Tayfur paylaşımında, "Yeri geldi kazıklar yedim yeri geldi haksızlığa uğradım. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı" ifadelerine yer vermişti. "Maneviyatım ağır basıyor" diyen 34 yaşındaki ünlü isim son haliyle gündeme geldi. Görenler tanımakta zorlandı, işte Tuğçe Tayfur'un son hali...