Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un olaylı gecesi! ’Yeni aşkıyla’ yakalanınca...

NAFAKANIN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Şafak, birkaç yıl sonra tekrar dava açarak dört yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin TL'ye indirilmesini istemişti. Şafak, dilekçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu için nafakayı ödemekte güçlük çektiğini belirtmişti.