Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi! 'Yeni aşkıyla' yakalanınca...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi! Son dönemde eski eşi Taner Şafak ile arasındaki nafaka davasıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğçe Tayfur, önceki gece Ortaköy'de görüntülendi. Yeni aşkı olduğu iddia edilen bir adamla mekan içinde samimi tavırlar sergilediği ileri sürülen Tuğçe, çıkışta basını karşısında görünce kendisine yöneltilen sorular karşısında küplere bindi.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un olaylı gecesi! 'Yeni aşkıyla' yakalanınca küplere bindi! Usta sanatçılar Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'ın evliliği geçtiğimiz yıllarda tek celsede bitmişti.
NAFAKANIN İNDİRİLMESİNİ TALEP ETTİ
Şafak, birkaç yıl sonra tekrar dava açarak dört yaşındaki çocuğu için aylık ödediği bin dolar iştirak nafakasının 2 bin TL'ye indirilmesini istemişti. Şafak, dilekçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu için nafakayı ödemekte güçlük çektiğini belirtmişti.
DAVA KISMEN KABUL EDİLDİ
Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Taner Şafak'ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık nafakanın TL'ye uyarlanarak, 6 bin 500 TL olmasına hükmetmişti. Mahkeme, Taner Şafak'ın çocuk için nafakaya ek olarak ödenmeye başlanacak olan aylık 500 doların kaldırılması talebini ise reddetmişti.
MEKANDA YAKINLAŞTILAR
Tuğçe Tayfur, tüm bunların ardından geçtiğimiz gece Ortaköy'de objektiflere yansıdı. Sahne aldığı mekanda Tayfur'un yanında adının Burak Kalfa olduğu öğrenilen bir erkek de vardı. Mekan içinde samimi oldukları ve yakınlaştıkları iddia edilen ikili, basın mensuplarını görünce bir hayli gerildiler.