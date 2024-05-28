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Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi! Hüseyin Kaya'nın son hali...

2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu, oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde bir araya geldi. Mezuniyet töreninde oğullarını yalnız bırakmayan eski eşler, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına Hülya Avşar'dan ise yorum gecikmedi. Öte yandan Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekti. İşte Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinden kareler...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 13:11 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 13:25
Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi! Hüseyin Kaya’nın son hali... 1

Kaya Çilingiroğlu'nun "Ferrari" gafı bir dönemin en büyük magazin olayları arasında yer almış ve Hülya Avşar ile evliliğini bitirmişti.

Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi! Hüseyin Kaya’nın son hali... 2

O dönem ünlü şarkıcı Hülya Avşar'la evli olan Kaya Çilingiroğlu, gece gezmesinde yakalanmış ve yeni aracı sorulduğunda "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" demişti.

Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi! Hüseyin Kaya’nın son hali... 3

Çilingiroğlu, Ferrari'yi 'Feraye' olarak anlayınca ortalık karışmıştı. Sonrasında Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'la olan evliliği bitmişti.

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