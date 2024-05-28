Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi! Hüseyin Kaya'nın son hali...

2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu, oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde bir araya geldi. Mezuniyet töreninde oğullarını yalnız bırakmayan eski eşler, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına Hülya Avşar'dan ise yorum gecikmedi. Öte yandan Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekti. İşte Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinden kareler...
Kaya Çilingiroğlu'nun "Ferrari" gafı bir dönemin en büyük magazin olayları arasında yer almış ve Hülya Avşar ile evliliğini bitirmişti.
O dönem ünlü şarkıcı Hülya Avşar'la evli olan Kaya Çilingiroğlu, gece gezmesinde yakalanmış ve yeni aracı sorulduğunda "Siz nereden biliyorsunuz Feraye'yi?" demişti.
Çilingiroğlu, Ferrari'yi 'Feraye' olarak anlayınca ortalık karışmıştı. Sonrasında Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'la olan evliliği bitmişti.