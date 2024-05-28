Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi! Hülya Avşar’dan yorum gecikmedi! Hüseyin Kaya'nın son hali...

2009-2014 yılları arasında evli kalan Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu, oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde bir araya geldi. Mezuniyet töreninde oğullarını yalnız bırakmayan eski eşler, sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına Hülya Avşar'dan ise yorum gecikmedi. Öte yandan Hüseyin Kaya'nın son hali dikkat çekti. İşte Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinden kareler...