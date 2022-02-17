Fenomen yarışmada kan gövdeyi götürdü Zuhal Topal araya girdi! Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! Zeynep Hanım ile Bilge Hanım birbirine girdi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her hafta farklı yarışmacılar kendi mutfaklarında aşçılıklarını konuşturuyor. Büyük ödül olan 15 bin TL'yi kazanmak için hırsla yarışan bu haftanın yarışmacıları da bir yandan yemek yaptı diğer yandan masasını en şık şekilde hazırlamaya çalıştı.