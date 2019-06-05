Fenomen Kurtlar Vadisi dizisinin Süleyman Çakır'ı Oktay Kaynarca herkesi şoke etti

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca herkesi şaşırttı. Kaynarca dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakmış hatta Çakır'ın dizideki ölüm sahnesinden sonra Türkiye'nin dört bir yanında gıyabında cenaze namazı kılınmış ve gazetelere başsağlığı ilanları verilmişti. Oktay Kaynarca'nın yıllar sonraki hali görenleri şaşırtıyor. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya'da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya'da çalıştıkları için Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi

05.06.2019 12:11 - Son Güncelleme: 05.06.2019 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





