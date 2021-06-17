Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'a demediğini bırakmadı! Sosyal medyadan seslendi son hali şaşkına çevirdi
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros Armağan Çağlayan'a demediğini bırakmadı! Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için yola çıktığını duyuran Çiros, kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirdi. Instagram'dan story atan fenomen isim, söz konusu paylaşımında Armağan Çağlayan'ın programını terk ettiğini belirterek ünlü sunucuya verdi veriştirdi. İşte detaylar…
17.06.2021 20:48
- Son Güncelleme: 17.06.2021 20:48
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve kıvran danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için yola çıktığını duyuran kısa bir süre sonra yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşkına çevirdi.
Instagram'dan story atan Solmaz Çiros, programı terk ettiğini belirterek ünlü sunucu Armağan Çağlayan'a verdi veriştirdi.
Çiros, konuyla ilgili şunları söyledi: "Merhaba demek istedim inanır mısınız çok zoruma gitti kafasını bile kaldırmadı, selam bile vermedi...
Kusura bakmasın da o da ben de etten kemiktensiniz. Ben oraya sorgu masasına gelmedim… Ben çok kırıldım. Çıkardım mikrofonu gittim"