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Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, 10.transferini de resmen açıkladı... Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Lacivertli ekip 24 yaşındaki Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurdu. Ancak sosyal medyada Lemos'un transferinden daha çok konuşulan bir konu vardı. O da Lemos'un sevgilisi Rita Alonso. İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi...

26.08.2020 16:02 - Son Güncelleme: 26.08.2020 16:02
Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

Fenerbahçe, Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

Hal böyle olunca Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso da Türk takipçilerin radarına girdi.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

İŞTE FENER'İN YENİ YENGESİ

Sarı lacivertli ekip, Las Palmas forması giyen stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Mauricio Lemos, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attı.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

Sarı-lacivertli kulüp transfer için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Mauricio Lemos ise Fenerbahçe'de yıllık 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Mauricio Lemos, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

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