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Fenerbahçe'nin yeni yengesi ortalığı salladı! İşte Mauricio Lemos'un sevgilisi Rita Alonso...

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, 10.transferini de resmen açıkladı... Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Lacivertli ekip 24 yaşındaki Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına kadrosuna dahil ettiğini sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurdu. Ancak sosyal medyada Lemos'un transferinden daha çok konuşulan bir konu vardı. O da Lemos'un sevgilisi Rita Alonso. İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi...

26.08.2020 16:02 - Son Güncelleme: 26.08.2020 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





