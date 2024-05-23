Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa göz kıptı. Sahadaki başarılı performansının yanında özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında olan Çağlar Söyüncü, kısa süre önce nişanlandığı Serra Pakdemir ile nikah masasına oturacak. Süper Ligi'n bitmesini bekleyen çift, 2 Haziran'da dünyaevine girecek. İşte çiftin nişan töreninden ilk kareler...
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı kritik golle takımına zaferi getirmiş ve takımının şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.
Derbi zaferinin ardından Söyüncü, özel hayatında da önemli bir adım atmıştı.
Söyüncü, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Serra Pakdemir ile sade bir törenle nişanlanmıştı.