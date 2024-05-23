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Fenerbahçe'nin 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı! İşte Çağlar Söyüncü'nün müstakbel eşi...

Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa göz kıptı. Sahadaki başarılı performansının yanında özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında olan Çağlar Söyüncü, kısa süre önce nişanlandığı Serra Pakdemir ile nikah masasına oturacak. Süper Ligi'n bitmesini bekleyen çift, 2 Haziran'da dünyaevine girecek. İşte çiftin nişan töreninden ilk kareler...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 07:03
Fenerbahçe’nin 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı! İşte Çağlar Söyüncü’nün müstakbel eşi... 1

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Galatasaray derbisinde attığı kritik golle takımına zaferi getirmiş ve takımının şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımıştı.

Fenerbahçe’nin 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı! İşte Çağlar Söyüncü’nün müstakbel eşi... 2

Derbi zaferinin ardından Söyüncü, özel hayatında da önemli bir adım atmıştı.

Fenerbahçe’nin 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı! İşte Çağlar Söyüncü’nün müstakbel eşi... 3

Söyüncü, geçtiğimiz günlerde bir süredir birlikte olduğu Serra Pakdemir ile sade bir törenle nişanlanmıştı.

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