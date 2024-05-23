Fenerbahçe'nin 2 numarası Çağlar Söyüncü evleniyor! Nişan fotoğrafları ortaya çıktı! İşte Çağlar Söyüncü'nün müstakbel eşi...

Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa göz kıptı. Sahadaki başarılı performansının yanında özel hayatıyla da magazin gündeminin yakın markajında olan Çağlar Söyüncü, kısa süre önce nişanlandığı Serra Pakdemir ile nikah masasına oturacak. Süper Ligi'n bitmesini bekleyen çift, 2 Haziran'da dünyaevine girecek. İşte çiftin nişan töreninden ilk kareler...