Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...
Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel fiziğiyle herkesi kıskandırıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen Zeynep Sever Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Eşi ve çocuklarıyla Marmaris tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Sever Demirel, beyaz mayokinisi ile poz verdi. 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkarttı.
16.08.2020 18:20
- Son Güncelleme: 16.08.2020 18:20
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