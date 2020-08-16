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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel fiziğiyle herkesi kıskandırıyor. Spora düşkünlüğüyle bilinen Zeynep Sever Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Eşi ve çocuklarıyla Marmaris tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Zeynep Sever Demirel, beyaz mayokinisi ile poz verdi. 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel'in kusursuz fiziği, genç kızlara taş çıkarttı.

16.08.2020 18:20 - Son Güncelleme: 16.08.2020 18:20
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Şu sıralar Marmaris'te olan Demirel, Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever, 2014'te Yade'yi, 2017'de Yeda'yı dünyaya getirmişti.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Zeynep Sever Demirel, beyaz mayokinili pozu ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...

Sporu hayatından eksik etmeyen Demirel'in bu pozuna yorum yağdı.

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel beyaz mayokinisi ile gündemde! 2 çocuk annesi ama...

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