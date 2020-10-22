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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, tanıştma hikayelerini anlattı. 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel "Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii 'futbolcu' denince orada geri adım attım." dedi. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel evliliğinde 10 yılı devirdi. Çiftin 3 kızı var...

22.10.2020 14:01 - Son Güncelleme: 22.10.2020 14:14
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile tanışma hikayesini anlattı. İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

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Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

VOLKAN DEMİREL VE EŞİNİN TANIŞMA HİKAYESİ

Zeynep Sever Demirel eşi Volkan Demirel ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı. Moda ve Sosyete programına konuk olan Demirel çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Eşi ile nasıl tanıştığından da bahseden Demirel şunları söyledi;

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

"2009 yılında Belçika Güzeli seçildim. Ardından Kainat ve Dünya Güzellik yarışmalarına katıldım. Aslında Türkiye doğumluyum. Bu yüzden Türkçem daha iyi. 12 yaşımda ailem ile birlikte Belçika'ya taşındık, evlenene kadar da Belçika'da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor."

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

"Türkiye'ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye'ye taşındım. (gülüyor) Benim ablam Türkiye'de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye'ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar… İstanbul'a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor. Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii 'futbolcu' denince orda geri adım attım."

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

"Ben Volkan'ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. O zamanlar Facebook popülerdi oradan ekledi, MSN'den ekledi. Ben hala direniyorum falan… Taktik-maktik yok futbolcu olması gerçekten korkutuyor çünkü… Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Ben bir sene sonra Türkiye'ye geldim, görüştük Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık."

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