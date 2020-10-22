Fenerbahçeli Volkan Demirel'in evlilik taktiği! Zeynep Sever Demirel anlattı: Görüşmek istemedim...

"Türkiye'ye gelme olayım tam bir romantizm. Evlendim ve Türkiye'ye taşındım. (gülüyor) Benim ablam Türkiye'de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye'ye geliyoruz. Lise öğrencisiyim o zamanlar… İstanbul'a geldiğim bir yaz arkadaşımızın doğum günü vardı tesadüf eseri Volkan da aynı mekanda ve çocuğu tanıyor. Beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii 'futbolcu' denince orda geri adım attım."