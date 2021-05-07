Fenerbahçeli Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın 12 milyonluk yeni evinde yok yok! Görenler iç geçirmeden edemedi

Ozan Tufan hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş ve çift arayı açmadan nikah masasına oturmuştu. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat gerçekleştirdikleri sade bir törenle Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. 31 Mart'ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan'ın nerede oturacağı belli oldu.

07.05.2021 10:05 - Son Güncelleme: 07.05.2021 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





