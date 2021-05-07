Fenerbahçeli Ozan Tufan ve eşi Rojin Haspolat'ın 12 milyonluk yeni evinde yok yok! Görenler iç geçirmeden edemedi
Ozan Tufan hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın diğer kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş ve çift arayı açmadan nikah masasına oturmuştu. Ozan Tufan ve Rojin Haspolat gerçekleştirdikleri sade bir törenle Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. 31 Mart'ta 2 yıllık sevgilisi Rojin Tufan ile Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle nikâh masasına oturan Ozan Tufan'ın nerede oturacağı belli oldu.
Çırağan Sarayı'nda kıyılan nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu oldu. Fenerbahçe Kulübü, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
ÖZEL NOT
Sarı-lacivertli kulüpten çifte hediye edilen alyansla birlikte yazılan özel not şu şekilde: "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar."