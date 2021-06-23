Fenerbahçeli Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'nin annesine 12 milyon TL'lik jest! Gönlü razı olmadı
Fenerbahçe'nin Arsenal takımından transfer ettiği ve geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL'ye Acarkent'ten ev aldı. Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.
23.06.2021 10:39
- Son Güncelleme: 23.06.2021 10:39
Fenerbahçe'nin, İngiliz Arsenal takımından transfer ettiği ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL'ye Acarkent'ten ev aldı.
Hürriyet'in haberine göre, Mesut Özil 'kaleyi içten fethetti' ve kayınvalidesinin rahatını düşünerek Acarkent'ten çok güzel bir ev aldı.
Haberde yer alan detaylara göre, Çamlıca'daki Elif Dürüst'ün villasını alan Mesut Özil, kayınvalidesini de kendi yakınına taşıdı. Özil'in eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerüne bu yatırımı yaptığı öğrenildi.
Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.
Attığı her adım takip edilen yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Amine Gülşe'nin annesini görenler ikilinin benzerliğine dikkat çekiyor.