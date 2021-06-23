Fenerbahçeli Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'nin annesine 12 milyon TL'lik jest! Gönlü razı olmadı

Fenerbahçe'nin Arsenal takımından transfer ettiği ve geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan ünlü futbolcu Mesut Özil, kayınvalidesi için kesenin ağzını açtı. Sırf kayınvalidesi 'rahat etsin diye' paradan kaçınmayan Özil, 12 milyon TL'ye Acarkent'ten ev aldı. Özil'in, İngiltere'de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin ailesiyle arasının çok iyi olduğu belirtiliyor.

23.06.2021 10:39 - Son Güncelleme: 23.06.2021 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





