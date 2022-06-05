Fenerbahçeli futbolcu ile sahada nikah masasına oturmuştu...Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in oğlu bakın hangi yakışıklı ünlü çıktı
Fenerbahçeli futbolcu ile sahada nikah masasına oturmuştu...Yeşilçam oyuncusu Bahar Erdeniz'in oğlu bakın hangi yakışıklı ünlü çıktı... Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz 21 Mayıs 1971'de Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşen ünlü çiftin bir oğlu oldu. O isim şimdilerde ekranda boy gösteren yakışıklı bir ünlü.
05.06.2022 15:23 - Son Güncelleme: 05.06.2022 15:29
Türk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.
Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti. Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.