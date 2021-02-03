Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'e en büyük destek kızından! Amine Gülşe'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'e en büyük destek kızından! Amine Gülşe'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'i eşi Amine Gülşe ile minik kızı Eda, televizyondan izledi. Güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik Eda'nın babasını izlediği anlar sosyal medyada, 'En büyük destekçi' şeklinde yorumlandı. İşte Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

03.02.2021 12:42 - Son Güncelleme: 03.02.2021 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





