Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'e en büyük destek kızından! Amine Gülşe'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'e en büyük destek kızından! Amine Gülşe'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini aldı. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'i eşi Amine Gülşe ile minik kızı Eda, televizyondan izledi. Güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik Eda'nın babasını izlediği anlar sosyal medyada, 'En büyük destekçi' şeklinde yorumlandı. İşte Amine Gülşe ve Mesut Özil'in kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
03.02.2021 12:42
- Son Güncelleme: 03.02.2021 12:46
Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Süper Lig'de oynanan Atakaş Hatayspor maçında siftah yaptı.
32 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi ailesinde de büyük heyecan yarattı. Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, yıldız futbolcunun oyuna girerken ki halini sosyal medyada paylaştı.
Amine Gülşe ayrıca, kızı Ela'nın da babasını izlediği anların fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunu kalp emojisiyle paylaştığı görüntüde Eda'nın 67 numaralı ve "Eda Özil" yazılı Fenerbahçe forması giydiği görüldü.
Amine Gülşe ile Mesut Özil'in kızının fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken minik Eda başta olmak üzere ünlülerin çocukları...
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