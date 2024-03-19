Fenerbahçe bayrağı bile asmışlar! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 4 milyon 250 bin dolarlık lüks malikanesine bakın! Manzarayı gören imrendi...

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, parmakla gösterilen çiftlerden. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Evlerinin bahçesinden çektiği bir fotoğrafı paylaşan Evcen, doğanın güzellikleriyle çevrili evlerinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. Balkona astıkları Fenerbahçe bayrağı gözlerden kaçmazken manzarayı gören imrendi... İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...