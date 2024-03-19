Fenerbahçe bayrağı bile asmışlar! Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in 4 milyon 250 bin dolarlık lüks malikanesine bakın! Manzarayı gören imrendi...

İki ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu mutlu evliliklerinden iki çocuk sahibi olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, parmakla gösterilen çiftlerden. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Evlerinin bahçesinden çektiği bir fotoğrafı paylaşan Evcen, doğanın güzellikleriyle çevrili evlerinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. Balkona astıkları Fenerbahçe bayrağı gözlerden kaçmazken manzarayı gören imrendi... İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturan Fahriye Evcen şimdilerde iki çocuk annesi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Fahriye Evcen paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.
Sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Fahriye Evcen, hem evinin önünden pozlar verdi, hem de evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.
Son olarak bir reklam kampanyasında eşi Burak Özçivit ile boy gösteren Fahriye Evcen, bugün evinin balkonundan video paylaştı.