Fenerbahçe aşkını bikisiyle gösterdi Nilay Deniz sosyal medyayı yaktı geçti! 'Her zaman her yerde' bir de etiketledi
Başrolü Görkem Sevindik ile paylaştığı Kahraman Babam dizisinde Yonca karakterine can veren ünlü oyuncu Nilay Deniz diziye verilen arada soluğu Bodrum'da almıştı. Geçtiğimiz aylarda 3 yıllık evliliğini bitiren güzel oyuncu Nilay Deniz, Fenerbahçe aşkını dile getirdiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemi olmayı başardı. Oyuncuya, kısa sürede yorum yağdı. İşte detaylar...
26.06.2021 13:24
- Son Güncelleme: 26.06.2021 13:24
Kahraman Babam dizisinde rol alan Nilay Deniz, Fenerbahçe aşkını dile getirdiği fotoğrafla sosyal medyanın gündemi olmayı başardı. Oyuncuya, kısa sürede yorum yağdı.
İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan Kahraman Babam dizisinde boy gösteren Nilay Deniz, şu sıralar Bodrum'da tatilde.
Bodrum'da tatilde olan Nilay Deniz, paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bikiniyle poz veren oyuncu, Fenerbahçe maskesi taktı.
Gece saatlerinde bikinili karesini yayınlayan Deniz, Fenerbahçe'ye aşkını dile getirdi.
Oyuncu, "Her zaman her yerde Fenerbahçe" yazarak sarı ve lacivert kalp emojisi koydu. Fenerbahçe'de yapılacak seçim öncesi Deniz'e birçok hayranı sarı ve lacivert kalp emojisi koydu.