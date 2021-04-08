Fazla kilolarından kurtulan Duygu Özaslan, süper minisiyle poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı
Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son haliyle çok konuşuldu. Yağda yumurtaya "sunny side up" diyerek uzun süre gündem olduktan sonra Instagram hesabında yaptığı suluk reklamıyla alay konusu olan Duygu Özaslan, şimdi ise verdiği kilolarla dikkat çekti. 'Bulimia Nervoza' hastalığı nedeniyle geçtiğimiz yaz aldığı kilolarla çok konuşulan fenomen isim, fazla kilolarından kurtuldu. Son haliyle hayranlarını şaşkına çeviren Özaslan adeta iğne ipliğe döndü. İşte Duygu Özaslan'ın son hali…
Geçen yaz sarı bikinisiyle objektiflere yansıyan ve fazla kilolarıyla uzun süre gündem olan Duygu Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Duygu Özaslan "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.
Konuyla ilgili YouTube'da bir video yayınlayan Özaslan "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Kendime çok kızgınım. Eating disorder'ımda (yeme bozukluğu) bu kadar progress (ilerleme) göstermişken şu an relapse (nüksetmek) girmek istemiyorum. Bu benim çektiğim en kötü şey olabilir. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim" ifadelerini kullanmıştı.
PHOTOSHOP İTİRAFI
Özaslan photoshop yaptığı iddialarına ise "Gerçekten fotoğrafların çok kötü olduğunun farkındaydım. Photoshop kullanıyor muyum? Tabii ki kullanıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Yapmayan bir tane influencer varsa çıksın konuşalım onunla. Belki 100 tane fotoğraf çekiyorum. En beğendiğimi seçiyorum, editliyorum" şeklinde karşılık vermişti.
ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI!
Özaslan'ın zayıflama sırrı da ortaya çıktı. Son aylarda daha az karbonhidrat ve yağsız proteinler tükettiği belirtilen Özaslan'ın kalorisi fazla olan sos ve çeşnileri kullanmadığı öğrenildi. Kalorili içeceklerden de uzak duran Özaslan, akşam yemeğinde sebze ağırlıklı beslendi.