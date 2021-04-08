Fazla kilolarından kurtulan Duygu Özaslan, süper minisiyle poz verdi! Son hali ağızları açık bıraktı

Konuyla ilgili YouTube'da bir video yayınlayan Özaslan "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissediyorum. Kendime çok kızgınım. Eating disorder'ımda (yeme bozukluğu) bu kadar progress (ilerleme) göstermişken şu an relapse (nüksetmek) girmek istemiyorum. Bu benim çektiğim en kötü şey olabilir. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim" ifadelerini kullanmıştı.