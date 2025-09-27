Fazla kilolarından 8 gün içinde kurtuldu! 4 çocuk annesi Wilma Elles son haline kendi de şaşıp kaldı: Bikinili pozuyla duyurdu
Oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken, doğumdan sadece 8 gün sonra kısa sürede eski formuna dönerek dikkat çekti. Hamilelikte aldığı kilolardan hızla kurtulduğunu belirten Elles, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Yeni annelik döneminde fit görünümüyle konuşulan Elles, kendi yaşadığı şaşkınlığı da dile getirdi.
