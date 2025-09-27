PODCAST CANLI YAYIN

Fazla kilolarından 8 gün içinde kurtuldu! 4 çocuk annesi Wilma Elles son haline kendi de şaşıp kaldı: Bikinili pozuyla duyurdu

Oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken, doğumdan sadece 8 gün sonra kısa sürede eski formuna dönerek dikkat çekti. Hamilelikte aldığı kilolardan hızla kurtulduğunu belirten Elles, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Yeni annelik döneminde fit görünümüyle konuşulan Elles, kendi yaşadığı şaşkınlığı da dile getirdi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de canlandırdığı Caroline karakteriyle tanınan oyuncu Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Alman oyuncu, doğumdan sadece 8 gün sonra hamilelik sürecinde aldığı kilolardan kurtularak fit görünümüyle dikkat çekti.

Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başlamış ve 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

2019'da Kerem Göğüş'le yollarını ayıran Elles, 16 Aralık 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Çift Tiara Manolya adını verdikleri kızlarına 5 Ekim 2023'te kavuştu.

3 çocuk annesi ünlü oyuncudan bir müjdeli haber daha geldi. Wilma Elles, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dördüncü bebeğine hamile olduğunu duyurdu. Geçen günlerde ise 4. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ünlü isim, doğum sonrası duygularını şu sözlerle aktardı: "Allah'a şükür seni sağlam kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet… Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara'ya kardeş oldun"

8 GÜNDE DOĞUM KİLOLARINDAN KURTULDU

Sosyal medya hesabında son haliyle paylaşım yapan Wilma Elles, hamilelik sonrası vücudunun hızla normale döndüğünü belirtti.

1,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında paylaşımda bulunan oyuncu, doğumdan bir gün önce ve doğumdan 8 gün sonra çekilen bikinili pozlarını yayınlayarak kısa süredeki değişimini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımına da şu notu ekleyerek kendi yaşadığı şaşkınlığı da dile getirdi: "Doğumdan 8 gün sonra... Ben çok şaşırdım açıkçası. Bu hamilelikte en hızlı şekilde vücudum normalleşiyor. Sanki alıştı artık"

Elles'in doğum sonrası eski formuna hızlıca kavuşmasının sırrı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

İşte o paylaşımlar...

Wilma Elles ve ailesi

Wilma Elles ve çocukları