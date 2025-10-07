Fatmanur Köse kaybının 28. gününde bulundu! Tavırları Müge Anlı’yı çileden çıkardı
Selvi Köse, İstanbul Kartal'dan 10 Eylül'de kaybolan 18 yaşındaki kızı Fatmanur Köse'yi bulmak için atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Köse, kızını yaklaşık 1 aydır göremediğini ve canından endişe ettiğini söyleyerek yardım istedi. Kaybının 28. Gününde bulunan Fatmanur Köse, bugünkü canlı yayında annesi ile bir araya geldi. Ancak genç kızın tavırları hem izleyiciyi hem de Müge Anlı'yı çileden çıkardı.
