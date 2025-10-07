PODCAST CANLI YAYIN

Fatmanur Köse kaybının 28. gününde bulundu! Tavırları Müge Anlı’yı çileden çıkardı

Selvi Köse, İstanbul Kartal'dan 10 Eylül'de kaybolan 18 yaşındaki kızı Fatmanur Köse'yi bulmak için atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Köse, kızını yaklaşık 1 aydır göremediğini ve canından endişe ettiğini söyleyerek yardım istedi. Kaybının 28. Gününde bulunan Fatmanur Köse, bugünkü canlı yayında annesi ile bir araya geldi. Ancak genç kızın tavırları hem izleyiciyi hem de Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

18 yaşındaki Fatmanur Köse, İstanbul Kartal'dan 10 Eylül'de kayboldu. Kızını aramaya gelen annesi Selvi Köse, kızını yaklaşık 1 aydır göremediğini ve canından endişe ettiğini söyleyerek, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Selvi Hanım, "Çalışmak istiyordu. Sürekli otelde çalışacağım diyordu. 'Barmenlik yapacağım, bir iş buldum. Akşam geç saatlerde gelirim' dedi. Ondan sonra kızımdan haber alamadım. Saat 05.00 sularında arkadaşı Merve'nin evinden 40 yaşlarında Gökhan adında biri almış" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Fatmanur Köse'nin kaybında şüphe oklarının yöneldiği isim Gökhan Bey canlı yayına bağlandı. Gökhan Bey'in ardından bazı izleyiciler yayına bağlanarak Fatmanur Köse'nin zor durumda olduğunu iddia ettiler. İhbarlar üzerine emniyet hareket geçti ve inceleme başlatıldı.

Yaklaşık bir aydır kayıp olan genç kızın, en son Seyithan isimli bir arkadaşının yanına gittiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açığa çıktı.

Programa telefonla bağlanan Seyithan isimli şahıs, "Bir kafede tanıştık. 'Bir aile problemim var, birkaç gün sen de kalabilir miyim' dedi. Ben de 'Problem yok' dedim, 2 ya da 3 gün kaldı. Sonra 'Antalya'ya gideceğim' dedi. Gidiş o gidiş" ifadelerini kullandı.

KAYBININ 28. GÜNÜNDE BULUNDU

Fatmanur Köse, kaybının 28. gününde bulundu. Müge Anlı, "Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, konuyu işlediğimizde olaya el atacaklarını söylemişlerdi. Dün yayınımızın hemen ardından bahsi geçen bölgedeydiler. Tüm iddiaları değerlendirdiler, herkesin ifadesini aldılar. O sırada Fatmanur Köse'yi de buldular" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Anlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fatmanur yayınımızın hemen ardından bizi arayıp, Antalya'da olduğunu söyledi. Biz de 'Alalım seni' dediğimizde yan çizmeye başladı. Biz de Antalya'da olmadığını anladık. Seyithan'ın yanında açıktı"

ANNE-KIZ CANLI YAYINDA YAN YANA!

Selvi Köse, günler sonra ilk kez kızıyla canlı yayında bir araya geldi. Fatmanur Köse'nin ilk sözleri "Yaptığımın hata olduğunu düşünmüyorum. Dün burada çıkan şeylerin hepsi yalan. Seyithan'dan da yalan söylemesini ben istedim" oldu.

Seyithan'la sevgili değil yakın arkadaş olduklarını söyleyen Fatmanur Köse, "Ben evden kaçmadım, evden gitmek istiyordum. Baskı yapıyorlardı. Evde sürekli kavga ediyorlardı, polis geliyordu. Çok daraldım, biraz uzaklaşmak istedim" dedi.

Annesinin tüm ikna çabalarına rağmen tavrını değiştirmeyen Fatmanur Köse, Müge Anlı'yı da çileden çıkardı. Anlı, "Kadın sana yalvarıyor, suratın duvar gibi. 1 aydır sokaklarda seni arıyor. Buraya gelmiş, kadın perişan olmuş ağlaya ağlaya. Dönüp bir 'Anneciğim' demiyorsun. Annesini sevmeyen, hiç kimseyi sevmez. Günah ya" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da Fatmanur Köse'nin programdaki tavırları tepkiyle karşılandı.