Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı tüm mal varlığını kime bıraktığı belli oldu! Fatma Girik'in mirası iki Ahu'ya...
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı tüm mal varlığını kime bıraktığı belli oldu! Fatma Girik'in mirası iki Ahu'ya... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden efsane isim vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ortaya çıktı. Usta ismin mal varlığını yeğeni Ahu Turanlı ve manevi kızı Ahu'ya bırakacağı ortaya çıktı.
FATMA GİRİK'İN MİRASI İKİ AHU'YA...
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı tüm mal varlığını kime bıraktığı belli oldu!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik, dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Hastaneden yapılan ilk açıklamada; 79 yaşındaki Fatma Girik'in Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
MALVARLIĞI İKİ 'AHU'YA
Hürriyet'in haberine göre; Girik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, usta oyuncunun vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.
Ablası Müesser Turanlı'nın kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor.