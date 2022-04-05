Fatih Ürek’in ablası Fatih Ürek’in kadın versiyonu gibi yok böylesi benzerlik! Fatih Ürek ve ablası Nurgül meğer...

Türk pop müzik şarkıcısı ve tiyatrocu Fatih Ürek sosyal medyada ne çok konuşulan isimlerden biri oldu. İBO SHOW'un konuklarından biri de şarkıcı Fatih Ürek.

Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.