Fatih Ürek memleketiyle şaşırttı! Herkes başka sanıyordu gerçek bambaşka! İbo Show’un konuğu bakın aslen nereliymiş...
Fatih Ürek memleketiyle şaşırttı! Hadi Hadi, Sus, Hayde şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla izleyiciyle buluşan İbo Show'a konuk oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Henüz bir yaşındayken Bursa'ya taşınan ve çocukluk yılları burada geçen Ürek'in özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Fatih Ürek'in memleketi...
06.04.2022 22:55 - Son Güncelleme: 06.04.2022 22:55
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü şarkıcının hayatını merak edip araştırmaya başladı.
Hadi Hadi, Sus, Hayde şarkılarıyla hafızalara kazınan Ürek hakkında en çok "Fatih Ürek aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.