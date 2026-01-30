PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları

Evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından başta Ebru Gündeş ve Muazzez Ersoy gibi ünlü isimlerden taziye mesajları gelirken Ürek'in cenaze programı da belli oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 1

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve kalp krizi teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süredir tedavisi devam eden sanatçıdan acı haber geldi.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 2

FATİH ÜREK HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamada,"Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir.

Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır.

Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 3

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Fatih Ürek 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 4

SANAT DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Fatih Ürek'in vefat haberini alan sanat camiası sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımlarında bulundu.

Demet Akalın: Nurlar içinde uyu kuzum. Hep güldüğümüz anılarla hatırlayacağız seni.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 5

Muazzez Ersoy

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 6

Ebru Gündeş

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 7

Ferhat Göçer

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 8

Ayşegül Aldinç

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 9

Alişan

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 10

Melis Sezen

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 11

Çağla Şıkel

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 12

Nebahat Çehre

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 13

Emine Ün

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 14

Merve Boluğur

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 15

Kibariye

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 16

Hadise

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 17

Esra Ceyhan

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 18

Armağan Çağlayan

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 19

DURUMU KRİTİK SEYREDİYORDU

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile sevenlerine bugün yeni gelişmeyi duyurmuştu.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 20

Siliv yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle özetledi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir."

Ancak sevenlerinin umutla beklediği iyi haber maalesef gelmedi.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 21

DUA İSTEDİLER
Tedavi sürecinin ciddiyetini koruduğunu belirten menajer Siliv, sanatçının sevenlerine seslenerek, "Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu | Sanat camiasından taziye mesajları - 22

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966, Erzurum doğumlu Fatih Ürek fantezi ve pop müzik sanatçısıdır. 1993 yılından bu yana müzisyen, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu, sunucu kimlikleri ve başarıları ile Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Türk şarkıcı ve tiyatrocu, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

1 yaşında ailesi ve kızkardeşi ile birlikte Bursa'ya yerleşen sanatçı, eğitim ve öğretimine burada devam etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Ancak öğretimine tiyatrodan devam etmedi.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek İstanbul'a taşındı.

İlk albümü 1993 yılında yayınlayan sanatçı, 1995 yılında çıkardığı albümü ile pop şarkılarının yanı sırasında Klasik Türk Müziği ile ilgili çalışmalar yaptı. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaşı canlandırdı.

Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi dizi ve film projelerinde yer almıştır.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından listelere giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir.

31 yıllık müzik kariyerinin yanı sıra, 2011 yılında bir reklam filminde oynadı. Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Sonrasında Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.