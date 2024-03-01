Fatih Ürek filtrenin dozunu abartınca dillere düştü! Öyle bir fotoğraf yayınladı ki! “Eşi dostu da mı yok hemen arayıp uyarsın...”

'Hadi Hadi', 'Sus', 'Tak Tak', 'Hayde' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Fatih Ürek, kariyerinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medyada yayınladığı son paylaşımla gündeme geldi. Paylaşımında filtreyi abartan Ürek'e yorum yağdı. Sosyal medyanın diline düşen Ürek için "Eşi dostu da mı yok! Hemen arayıp uyarsın" yorumu yapıldı. İşte Fatih Ürek'in dillere düşen o paylaşımı...