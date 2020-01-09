Fatih Terim'in yanındaki bu minik şimdilerde ünlü bir yıldız! Ünlü isim ile Terim 22 yıl sonra aynı karede...
Ünlü oyuncunun paylaştığı ve Fatih Terim ile yan yana olduğu bu fotoğraf sosyal medyayı salladı... Bir yanda Fatih Terim, diğer bir yanda da şimdilerin çok ünlü bir oyuncusu... Yakışıklı oyuncu '22 senecik' notuyla bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya sallandı. Kısa bir süre öncede büyük bir aşkla evlendiği eşinden boşanan yakışıklı oyuncunun kim olduğunu çıkarabildiniz mi? İşte başta Fatih Terim'in yanındaki ünlü oyuncu olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.
09.01.2020 19:23
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