Fatih Terim'in kızı Buse Terim kızları için yeni eve geçti! Aylık kirası ise dudak uçuklattı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bebekleri Nil ve Naz için, Bahçekapılı, Tarabya'daki evinden taşındı. Ortaköy'de lüks ve daha büyük bir eve geçen teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in, yeni evine ödeyeceği aylık kira ortaya çıktı. Terim, Ortaköy'de bulunan lüks sitedeki yeni evine iki kızı için özel dekorasyon yaptırdı. İşte Fatih Terim ve diğer ünlülerin orturduğu yerler...

29.03.2019 14:50 - Son Güncelleme: 29.03.2019 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





