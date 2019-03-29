Fatih Terim'in kızı Buse Terim kızları için yeni eve geçti! Aylık kirası ise dudak uçuklattı!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bebekleri Nil ve Naz için, Bahçekapılı, Tarabya'daki evinden taşındı. Ortaköy'de lüks ve daha büyük bir eve geçen teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in, yeni evine ödeyeceği aylık kira ortaya çıktı. Terim, Ortaköy'de bulunan lüks sitedeki yeni evine iki kızı için özel dekorasyon yaptırdı. İşte Fatih Terim ve diğer ünlülerin orturduğu yerler...
29.03.2019 14:50
- Son Güncelleme: 29.03.2019 14:50
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim yeni eve geçti. Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girdi. 2 kız çocukları olan ünlü çift, daha büyük ve lüks bir eve taşındı. Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in yeni evinin aylık kira bedeli ise dudak uçuklattı.
BEBEKLER İÇİN ÖZEL DEKORASYON
İkinci çocuğunu kucağına aldıktan sonra daha geniş bir eve geçen teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, yeni lüks evi için kesenin ağzını açtı.
40 BİN TL AYLIK KİRA
Ünlü isim, Tarabya'dan taşınarak Ortaköy'de bulunan lüks bir sitede ailesiyle birlikte kiraya çıktı. 40 bin TL kira ödediği konuşulan Buse Terim, yeni evine Nil ve Naz için özel dekorasyon yaptırdı. Sitede yüzme havuzu, oyun alanları ve hobi odaları yeri alıyor.
Kızlarının rahat edebileceği merkezi konumda bir yere taşınan ünlü isim, evin taşınma işlemlerini ise günümüzdeki günlerde bitirecek.
ÜNLÜLERİN EVLERİ VE OTURDUKLARI SEMTLER
'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.