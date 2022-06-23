Fatih Terim kural bozdu sosyal medyada aşka geldi '40 yılımız daha olsa seninle...' Galatasaray'ın eski teknik direktörü Terim...
Galatasaray'ın eski teknik direktörü, sarı-kırmızıların efsanelerinden biri olan Fatih Terim'in hem Twitter hem de Instagram hesapları bulunsa da pek aktif kullanmıyor. Fatih Terim, sosyal medyadaki sessizliğini eşi Fulya Terim için bozdu. 40. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Fatih Hoca, yaptığı duygusal paylaşımla sosyal medyayı salladı. İşte Fatih Terim'in o paylaşımı.
23.06.2022 10:18 - Son Güncelleme: 23.06.2022 10:18
Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen ünlü teknik direktör Fatih Terim, bu kez eşi için bu kuralını bozdu.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra köşesine çekilen Fatih Terim geçtiğimiz günlerde, Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın düğünündeydi.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı'nın nikahı öncesinde konuşmuştu.