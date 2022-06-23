Fatih Terim kural bozdu sosyal medyada aşka geldi ’40 yılımız daha olsa seninle...’ Galatasaray’ın eski teknik direktörü Terim...

Terim: "Ben de haziran ayında evlenmiştim. Ayın 22'sinde 40. yılımızı kutlayacağız. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Evlilik cüzdanı değerli bir evrak. Bir defter değil. Aileyi bir arada tutan, aileyi mutlu eden, mutsuz eden çok önemli bir evrak." ifadelerini kullanmıştı.