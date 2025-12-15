Fatih Çıtlak'ın zayıflama sırrı gündem oldu

Birçok kişi, koronavirüs (Covid-19) döneminde ve yaş ilerlemesiyle birlikte kilo aldığını, bu sürecin kendilerini zorladığını belirterek, Çıtlak'ın paylaştığı bu yöntem sayesinde kendilerine bir yol haritası çizme imkanı buldu. Yorumlarda sıkça dile getirilen "Kan grubuna göre beslenme en azından ne yiyeceğini biliyorsun" ifadeleri, kişiye özel beslenme sistemlerinin karmaşık diyet listelerine göre çok daha anlaşılır ve uygulanabilir bulunduğunu gözler önüne serdi. Fatih Çıtlak, bu dürüst itirafıyla sadece bir diyet sırrını değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam umudunu da milyonlarla paylaşmış oldu.
Fotoğraflar: Instagram, X, Youtube