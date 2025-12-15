Fatih Çıtlak'ın zayıflama sırrı gündem oldu

"Dokunan Yiyecek" Daha Mı Çok Kilo Aldırır?

Bir yiyeceğin kalorisi düşük olsa bile, eğer kan grubunuza (yani biyokimyanıza) uygun değilse vücudunuz onu "tehdit" olarak algılar.

Sindirim Durur: Vücut o besini sindirmekle o kadar çok uğraşır ki, yağ yakımı durur. Ödem Oluşur: Lektinler hücrelerde su tutulmasına (ödem) neden olur; tartıda kilonuz yüksek çıkar. Hormonlar Bozulur: Yanlış besinler insülin salgısını bozarak "açlık krizlerine" yol açar.

Önemli Not: Bu bilgiler genel kan grubu teorilerine dayanmaktadır. Fatih Çıtlak'ın bahsettiği Metabolic Balance gibi sistemler ise kan grubunun da ötesinde, detaylı kan tahlillerine bakarak çok daha kişisel bir harita çıkarır. Ciddi bir beslenme değişikliği yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.