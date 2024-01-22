Fare zehri, kelepçeler, birbirini ısıran insanlar... Esra Erol ekibi 'Korkut' ailesinin evinde! Dayak sopası saklandı mı?

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Geçtiğimiz günlerde eşinin bulunması için Esra Erol'a başvuran Selçuk Korkut'un eşi bulundu ve eşiyle yüzleşti. Zeynep Nazan Korkut, Gökhan isimli bir kişiye kaçtığını ve onunla ilişkisine devam ettiğini belirtince eşi sinir krizi geçirdi ve canlı yayında eşine saldırdı. Bugün ise Esra Erol ekibi Korkut ailesinin evine gitti. İşte o evden ilk görüntüler ve bugüne damga vuran o anlar...