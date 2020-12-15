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Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler şaştı kaldı! Masumlar Apartmanı'nın İnci'sinin kızına taş çıkaran annesi

Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 30 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. Sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Farah Zeynep Abdullah hakkında araştırma yapanlar annesi Gülay Hanım'a hayran kaldı. İşte başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere ünlülerin anneleri.