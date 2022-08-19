Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: "Ateşli bir doğum günü"
Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama geldi Farah Zeynep Abdullah'ın o anları, "Ateşli bir foğum günü" olarak sosyal medyada yer aldı. Son olarak sevenleriyle Masumlar Apartmanı dizisi ve Bergen filminde buluşan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah doğum gününde aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselince Farah soluğu partide değil, acilde aldı.
19.08.2022 11:58 - Son Güncelleme: 19.08.2022 11:58
"ATEŞLİ BİR DOĞUM GÜNÜ"
Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama geldi işte o anlar...
PARTİ YERİNE HASTANEYE GİTTİ
Farah Zeynep Abdullah geçen çarşamba doğum gününü kutlayacaktı. Yeni yaşına giren oyuncu için arkadaşları parti organize etti. Ama oyuncu aniden rahatsızlandı.