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Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: "Ateşli bir doğum günü"

Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama geldi Farah Zeynep Abdullah'ın o anları, "Ateşli bir foğum günü" olarak sosyal medyada yer aldı. Son olarak sevenleriyle Masumlar Apartmanı dizisi ve Bergen filminde buluşan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah doğum gününde aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselince Farah soluğu partide değil, acilde aldı.

19.08.2022 11:58 - Son Güncelleme: 19.08.2022 11:58
Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: Ateşli bir doğum günü

"ATEŞLİ BİR DOĞUM GÜNÜ"

Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama geldi işte o anlar...

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Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: Ateşli bir doğum günü

PARTİ YERİNE HASTANEYE GİTTİ

Farah Zeynep Abdullah geçen çarşamba doğum gününü kutlayacaktı. Yeni yaşına giren oyuncu için arkadaşları parti organize etti. Ama oyuncu aniden rahatsızlandı.

Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: Ateşli bir doğum günü

Ateşi yükseldi. Soluğu partide değil, acilde aldı.

Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: Ateşli bir doğum günü

Serum takılan Farah Zeynep Abdullah kendine geldikten sonra hastane odasında hemşirelerin sürpriziyle doğum gününü kutladı.

Farah Zeynep Abdullah yaş gününde hastanelik oldu! Hemşirelerden hastane odasında sürpriz kutlama: Ateşli bir doğum günü

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