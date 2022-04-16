RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına şarkıcı Doğuş ile birlikte konuk oldu. 68 yaşındaki şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Dilek Taşı, Sevmez Olaydım, Sürünüyorum, Hatıran Yeter şarkılarıyla hafızalara kazınan Karaböcek'in özellikle aile hayatı merak edildi. Usta sanatçı Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Karaböcek'in güzeller güzeli kızının, annesi ile yaptığı düet ise büyük ses getirdi. İşte Gülden Karaböcek'in kendisi gibi ünlü olan kızı Nur...

16.04.2022 22:49 - Son Güncelleme: 16.04.2022 23:11
Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Gerçek adı Saniye Gülden Göktürk olan Gülden Karaböcek, Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Dilek Taşı, Sevmez Olaydım, Sürünüyorum, Hatıran Yeter şarkılarıyla hafızalara kazınan Karaböcek, güçlü sesi ve yorumuyla programa damga vurdu.

Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

68 yaşındaki şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 68 yaşındaki şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Usta sanatçı Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in kızı da kendisi gibi ünlü çıktı.

Fantezi müziğinin kraliçesi Gülden Karaböcek’in gözünden sakındığı kızı bakın çıka çıka kim çıktı! Meğer o da ünlüymüş...

Karaböcek'in oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen kızı güzelliğiyle hayran bıraktı.

SON DAKİKA