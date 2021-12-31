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Haberler Magazin Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen'in gözlerden sakındığı eşine bakın! Ünlü sanatçı Ümit Besen, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Mahmut Tuncer, İrem Derici, Ceylan, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses gibi isimlerin yer aldığı programda sergilediği performansla dikkat çeken Besen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının özellikle eşi merak konusu oldu. Besen'in eşini görenler ise hayran kaldı. İşte usta sanatçı Ümit Besen'in güzeller güzeli eşi...

31.12.2021 23:37 - Son Güncelleme: 31.12.2021 23:37
Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk olması üzerine gündem olan Ümit Besen'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu. Besen hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, sanatçının eşini görünce ise hayran kaldı.

Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

İşte Ümit Besen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...ÜMİT

Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

ZAFER ERGİN

Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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