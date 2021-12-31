Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen’in gözlerden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen'in gözlerden sakındığı eşine bakın! Ünlü sanatçı Ümit Besen, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk oldu. Mahmut Tuncer, İrem Derici, Ceylan, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses gibi isimlerin yer aldığı programda sergilediği performansla dikkat çeken Besen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcının özellikle eşi merak konusu oldu. Besen'in eşini görenler ise hayran kaldı. İşte usta sanatçı Ümit Besen'in güzeller güzeli eşi...
31.12.2021 23:37
- Son Güncelleme: 31.12.2021 23:37
İbo Show'un yılbaşı özel bölümüne konuk olması üzerine gündem olan Ümit Besen'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.