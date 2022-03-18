Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ümit Besen’in memleketi...
Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen'in gözünden sakındığı eşi hayran bıraktı! Nikah Masası, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi, Alışmak Sevmekten Zor şarkılarıyla hafızalara kazınan Ümit Besen'in hayatı merak konusu oldu. Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından olan şarkıcının özellikle memleketi merak konusu oldu. Emel Besen ile mutlu bir evlilik sürdüren Besen hakkında en çok "Ümit Besen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ümit Besen'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ümit Besen'in memleketi...
18.03.2022 20:55 - Son Güncelleme: 18.03.2022 20:55
Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından olan Ümit Besen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Emel Besen ile mutlu bir evlilik sürdüren Besen hakkında en çok "Ümit Besen aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.