Fantezi müziğin efsane ismi Ümit Besen bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Ümit Besen’in memleketi...
Türk fantezi müziğinin efsane ismi Ümit Besen bakın aslen nereli çıktı! Sevilen sanatçı Ümit Besen, sunuculuğunu Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olması üzerine gündem oldu. Ünlü sanatçının özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 4 Ekim 1956'da dünyaya gelen sanatçının özellikle memleketi merak edilerek "Ümit Besen aslen nereli" sorusunun yanıtı aratıldı. Nikah Masası, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi, Islak Mendil şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ümit Besen'in memleketi...
30.10.2021 21:11
- Son Güncelleme: 30.10.2021 21:11
Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan usta sanatçı Ümit Besen'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Nikah Masası, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi, Islak Mendil şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Ümit Besen aslen nereli" sorusunun yanıtı arattı. sanatçının memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.