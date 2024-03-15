Faik Öztürk'ün biricik aşkı Safiye Soyman'ın filtresi olay oldu! Son halini görenin ağzı açık kaldı! İlk yorum Seda Sayan'dan...

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Ünlü şarkıcı, daha önce de yakın arkadaşı Seda Sayan ile yan yana olduğu bir kareye uyguladığı efekt ile gündem olmuştu. Sayan'a ve kendi yüzüne bebeksi bir görünüm kazandıran Safiye Soyman, bu fotoğrafıta, "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle..." ifadelerini kullanmıştı.