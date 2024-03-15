Faik Öztürk'ün biricik aşkı Safiye Soyman'ın filtresi olay oldu! Son halini görenin ağzı açık kaldı! İlk yorum Seda Sayan'dan...

Safiye Soyman yine alay konusu oldu! Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Faik Öztürk'ün biricik aşkı Safiye Soyman, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 63 yaşındaki Safiye Soyman filtrenin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü. O paylaşımına ilk yorumda Seda Sayan'dan geldi. İşte Safiye Soyman'ın gülümseten filtreli halleri…
Safiye Soyman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Safiye Soyman Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı, daha önce de yakın arkadaşı Seda Sayan ile yan yana olduğu bir kareye uyguladığı efekt ile gündem olmuştu. Sayan'a ve kendi yüzüne bebeksi bir görünüm kazandıran Safiye Soyman, bu fotoğrafıta, "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle..." ifadelerini kullanmıştı.