Fahriye ve Karan'ın eğlenceli anları! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in büyük oğulları Karan sosyal medyanın yeni fenomeni
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçen ocak ayında ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. 2019 yılında oğulları Karan'a kavuşan çift, ikinci bebeklerine Kerem adını verdi. 5 ay önce yeniden anne baba olan ünlü çift Kerem gözlerden sakınsa da Karan'la bol bol paylaşım yapıyor. Fahriye Evcen önceki gün oğlu Karan'la eğlenceli anlarını paylaştı. Epey hareketli bir çocuk olan Karan, adeta sosyal medyanın yeni fenomeni.
28.05.2023 06:14 - Son Güncelleme: 28.05.2023 06:14
Kuruluş Osman'ın başarılı başrol oyuncusu Burak Özçivit ile meslektaşı Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Şimdilerde ise mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyorlar.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.