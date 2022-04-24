Fahriye Evcen'in samanların üstündeki pozuna eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u hayran bıraktı
Fahriye Evcen'in samanların üstündeki pozuna eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u güzelliğiyle hayran bıraktı. Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile birlikte mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak samanların üzerinde poz veren Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten ateşli emoji geldi.
24.04.2022 15:47 - Son Güncelleme: 24.04.2022 15:53
Fahriye Evcen'in samanların üstündeki pozuna eşi Burak Özçivit kayıtsız kalmadı! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u güzelliğiyle hayran bıraktı.
Önceki gün oğlu Karan ile fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen, Instagram'da yine aktif. Son olarak samanların üzerinde poz veren Fahriye'ye eşi Burak'tan yorum gecikmedi.
"HANGİSİ PELİN HANGİSİ FAHRİYE?"
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta takipçilerini şaşkına çevirdi.