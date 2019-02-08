GaleriMagazin

Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...

Fahriye Evcen geçtiğimiz gün eşi Burak Özçivit ile tatil için gittiği Kartalkaya'da apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in ve bebeğinin sağlık durumu hakkında eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi. 2 gündür hastanede yatan Fahriye Evcen'in sağlık durumu hakkında son durum haberimizin detayında...

08.02.2019 12:59 - Son Güncelleme: 08.02.2019 13:09
Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...

Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde eşi Burak Özçivit ile gittiği Kartalkaya tatilinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 7 aylık güzel oyuncu Fahriye Evcen ve bebeğinin sağlık durumu hakkında Burak Özçivit'ten ilk açıklama geldi...

Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Doğacak bebekleri için aldıkları ilginç kurallarla oldukça tepki çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlat sahibi olmalarına iki ay kaldı. Ancak 7 aylık hamile olan güzel oyuncudan geçtiğimiz gün korkutan bir haber gelmiş ve Evcen'in, Kartalkaya'da tatil yaparken rahatsızlandığı öğrenilmişti. Apar topar İstanbul'da hastaneye kaldırılan ve iki gündür tedavisi süren Evcen'in sağlık durumu hakkında eşi ve kayınvalidesi açıklama yaptı.

Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...

Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranları, sosyal medyada güzel oyuncudan gelecek bir haberi bekliyordu. Kimileri gözde çifte nazar değdiğini söylerken, bazı sevenleri de Evcen'in düşük tehlikesinin bulunduğu iddia etmişti.

Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...

Beklenen açıklama Burak Özçivit ve yakışıklı oyuncunun annesinden geldi. İki gündür hastanede dönüşümlü olarak refakatçi olarak kalan anne oğul, hastane çıkışında Fahriye Evcen'in sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...

"KÜÇÜK BİR SOĞUK ALGINLIĞI"

Burak Özçivit, eşi hakkında küçük bir soğuk algınlığına yakalandığını söyleyerek her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Yakışıklı oyuncu ayrıca önemli bir şeyin olmadığını ve Fahriye Evcen'in yarın hastaneden çıkacağını belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!
Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!