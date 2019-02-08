Fahriye Evcen'in sağlık durumuyla ilgili eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi: Erken doğum...
Fahriye Evcen geçtiğimiz gün eşi Burak Özçivit ile tatil için gittiği Kartalkaya'da apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in ve bebeğinin sağlık durumu hakkında eşi Burak Özçivit'ten açıklama geldi. 2 gündür hastanede yatan Fahriye Evcen'in sağlık durumu hakkında son durum haberimizin detayında...
08.02.2019 12:59
- Son Güncelleme: 08.02.2019 13:09
BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Doğacak bebekleri için aldıkları ilginç kurallarla oldukça tepki çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlat sahibi olmalarına iki ay kaldı. Ancak 7 aylık hamile olan güzel oyuncudan geçtiğimiz gün korkutan bir haber gelmiş ve Evcen'in, Kartalkaya'da tatil yaparken rahatsızlandığı öğrenilmişti. Apar topar İstanbul'da hastaneye kaldırılan ve iki gündür tedavisi süren Evcen'in sağlık durumu hakkında eşi ve kayınvalidesi açıklama yaptı.
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