Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi! İşte ünlüler, anneleri ve çocukları...
Fahriye Evcen'den sonra oyuncu Hazal Kaya'dan da Anneler Günü sürprizi geldi. Ali Atay ile 2019'un Şubat ayında dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Corona virüs nedeni ile evlerinden çıkmayan ünlüler, Anneler Günü'nde sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulundu. İşte 10 Mayıs 2020 Pazar ünlülerden gelen paylaşımlar...
10.05.2020 19:12
- Son Güncelleme: 10.05.2020 20:00
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