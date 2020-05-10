RAMAZAN İMSAKİYE
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Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi! İşte ünlüler, anneleri ve çocukları...

Fahriye Evcen'den sonra oyuncu Hazal Kaya'dan da Anneler Günü sürprizi geldi. Ali Atay ile 2019'un Şubat ayında dünyaevine giren oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Corona virüs nedeni ile evlerinden çıkmayan ünlüler, Anneler Günü'nde sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulundu. İşte 10 Mayıs 2020 Pazar ünlülerden gelen paylaşımlar...

10.05.2020 19:12 - Son Güncelleme: 10.05.2020 20:00
Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi, oğlu ile fotoğraf paylaştı! İşte ünlü bebekler...

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel'in annesi ve çocukları...

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Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi, oğlu ile fotoğraf paylaştı! İşte ünlü bebekler...

BENGÜ

Bengü, annesi ve kızı...

Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi, oğlu ile fotoğraf paylaştı! İşte ünlü bebekler...

HAZAL KAYA

Hazal Kaya ve oğlu...

Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi, oğlu ile fotoğraf paylaştı! İşte ünlü bebekler...

OZAN AKBABA

Ozan Akbaba'nın eşi ve oğlu...

Fahriye Evcen'den sonra Hazal Kaya'dan da sürpriz geldi, oğlu ile fotoğraf paylaştı! İşte ünlü bebekler...
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