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Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları! “Kim der iki çocuk annesi” Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı fena salladı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, siyah mini şortuyla bahçede verdiği birbirinden renkli kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Evcen için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 15:04 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 15:11
Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları! Kim der iki çocuk annesi Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı fena salladı 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları! Kim der iki çocuk annesi Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı fena salladı 2

Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettirdi.

Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları! Kim der iki çocuk annesi Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı fena salladı 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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