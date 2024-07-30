Fahriye Evcen’den mini şortuyla bahçe pozları! “Kim der iki çocuk annesi” Burak Özçivit’in biricik eşi sosyal medyayı fena salladı

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, siyah mini şortuyla bahçede verdiği birbirinden renkli kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Evcen için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan paylaşımı...