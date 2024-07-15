Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşiydi Şebnem Ceceli'nin son hali parmak ısırttı! Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si artık 23 yaşında...

Bir döneme damga vuran dizi Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle ara ara ekranlara gelmeye devam ediyor. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar gibi usta isimlerle aynı kadroyu paylaşan Şebnem Ceceli'nin son hali ise görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Ceceli, o zamanlar daha bir çocuk yıldızdı. Şimdiler 23 yaşına gelen güzel oyuncu, bambaşka bir hayat yolu çizmeyi tercih etti. Oyunculuk kariyerine devam etmeyen Ceceli, sosyal medyada sık sık paylaştığı son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin inanılmaz değişimi...
"Yaprak Dökümü", aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmiyor. Dizinin oyuncuları da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de, dizide canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli...
Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli, o zamanlar daha küçük bir çocuktu. Şimdilerde 23 yaşına gelen Ceceli, tam bir esmer güzeli oldu.
AVUKAT OLACAK
Gözlerden uzak, sakin bir hayatı tercih eden Ceceli, sosyal medyayı da pek aktif kullanmıyor. Nadir yaptığı paylaşımlar ise takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Beklenenin aksine oyunculuk kariyerini sürdürmeyen Şebnem Ceceli, kendini geliştirmek için bambaşka bir yol çizdi. Hukuk eğitimi almaya karar veren Ceceli, başarılı bir kariyere doğru emin adımlarla ilerliyor.