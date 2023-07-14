Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi! Bikinili yakalanan Fahriye düzgün fiziğiyle hayran bıraktı

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Özçivit Ailesi, önceki gün Bodrum Kisebükü'nde demirledikeri lüks teknede görüntülendi. Kalabalık bir grupla tatil yapan oyuncu çift, sahil güvenlik görevlilerin uygulamasına takıldı. Tatile çıktıkları lüks tekneyi inceleyen ekipler, evraklarının eksiksiz olduğunu anlayınca herhangi bir işlem yapmadı.