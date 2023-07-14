Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Kerem ilk kez yüzünü gösterdi! Bikinili yakalanan Fahriye düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çift önceki gün teknede görüntülendi. Fahriye Evcen düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakırken, Kerem bebek ilk kez yüzünü gösterdi. İşte detaylar...
14.07.2023 08:47 - Son Güncelleme: 14.07.2023 08:47
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Özçivit Ailesi, önceki gün Bodrum Kisebükü'nde demirledikeri lüks teknede görüntülendi. Kalabalık bir grupla tatil yapan oyuncu çift, sahil güvenlik görevlilerin uygulamasına takıldı. Tatile çıktıkları lüks tekneyi inceleyen ekipler, evraklarının eksiksiz olduğunu anlayınca herhangi bir işlem yapmadı.