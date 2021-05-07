Işıl Yücesoy anneanne oldu! Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı ilk paylaşım geldi

Işıl Yücesoy anneanne oldu! Sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı… Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy'un Amerika'da öğretim görevlisi olan kızı Meneviş anne oldu. Işıl Yücesoy ise torunuyla geçirdiği keyifli anlara ait bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı yoğun ilgi görürken Yücesoy'un gözlerden sakındığı kızı merak konusu oldu. Yücesoy'un Amerika'da yaşayan kızını görenler ise ikili arasındaki benzerliğe şaştı kaldı. İşte detaylar…

07.05.2021 19:25 - Son Güncelleme: 07.05.2021 19:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





