Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan Özçivit'ten yeni imaj! Rengarenk saçlarıyla pozlarını anne Evcen paylaştı

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen bu kez oğlu Karan'ın yeni imajını paylaştı. Karan Özçivit'in yeni imajıyla sevimli halleri yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettiriyor.
Evcen, küçük oğlu Kerem'in birinci yaş gününde kural bozarak, yüzünü ilk kez paylaşmıştı.