Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in büyük oğlu Karan Özçivit'ten yeni imaj! Rengarenk saçlarıyla pozlarını anne Evcen paylaştı

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen bu kez oğlu Karan'ın yeni imajını paylaştı. Karan Özçivit'in yeni imajıyla sevimli halleri yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.