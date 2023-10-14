Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin arabada aşk pozu "Sahiplenen kadın tutuşu" Ünlü çiftin aşk pozuna beğeniler yağmur oldu yağdı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çiftten Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak siyahlar Evcen eşiyle, arabadan aşk pozu paylaştı. Çiftin bu pozu kısa sürede çok konuşuldu.