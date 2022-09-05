Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: "Bebiş görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış"
Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde kızılcık ve incir aşermişti... Tatil pozlarını paylaşmaya devam eden Fahriye Evcen Instagram'daki yeni karelerle gündeme bomba gibi düştü. Tekneden peş peşe paylaştığı fotoğraflarla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Fahriye Evcen'i görenler; "Bebiş görünmeye başlamış, güzellik tavan yapmış" , "Güneş güzele vururmuş" şeklinde yorumlar yaptı.
"BEBİŞ GÖRÜNMEYE BAŞLAMIŞ GÜZELLİK TAVAN YAPMIŞ"
Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay!
Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti: "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."
"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"
Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.