Vav TV İzle
Haberler Magazin Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: "Bebiş görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış"

Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: "Bebiş görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış"

Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde kızılcık ve incir aşermişti... Tatil pozlarını paylaşmaya devam eden Fahriye Evcen Instagram'daki yeni karelerle gündeme bomba gibi düştü. Tekneden peş peşe paylaştığı fotoğraflarla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Fahriye Evcen'i görenler; "Bebiş görünmeye başlamış, güzellik tavan yapmış" , "Güneş güzele vururmuş" şeklinde yorumlar yaptı.

05.09.2022 16:26 - Son Güncelleme: 05.09.2022 16:57
Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: Bebek görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış

"BEBİŞ GÖRÜNMEYE BAŞLAMIŞ GÜZELLİK TAVAN YAPMIŞ"

Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: Bebek görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: Bebek görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: Bebek görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti: "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Fahriye Evcen sabaha karşı aşermişti... Tekneden gelen o pozlar olay: Bebek görünmeye başlamış güzellik tavan yapmış

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA