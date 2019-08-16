Fahriye Evcen nasıl ünlü oldu? İşte ünlülerin şaşırtan meşhur olma hikayeleri...
Fahriye Evcen, aldığı kilolarla magazin gündeminden düşmüyor. 4 ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in doğum kiloları sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yeni hali bazı hayranları tarafından,"Sen kilolarını verirsin, zaten her halinle güzelsin" şeklinde yorum alırken, bazıları ise "Kilolarından kurtulmak için bir şey yapmıyor musun?" diyerek eleştiride bulundu. Oynadığı her rolü başarıyla üstlenen Fahriye Evcen'in ünlü olma hikayesi ise merak konusu oldu. İşte ünlülerin meşhur olma hikayesi...
16.08.2019 11:58
- Son Güncelleme: 16.08.2019 11:58
Kıvanç Tatlıtuğ
Önceleri başarılı bir basketbol oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bir talihsizlik sebebiyle sakatlanıyor. Herkes onun yakışıklılığını övüp model olmasını söylüyor ama o pek bunları takmıyor. Annesi, Beylikdüzü'ndeki bir marketin camında "Profesyonel mankenlerle çalışır mısınız?" ilanını görünce, Tatlıtuğ'un yanında bulunan bir fotoğrafını gönderiyor ve mankenlik kapıları açılıyor.
Sibel Can
Nükhet Duru, Sibel Can'ın oryantal olduğu dönemlerde onu seyrediyor ve çok etkileniyor. Daha sonra Ali Kocatepe'ye ve Hıncal Uluç'a Sibel Can'dan bahsediyor. Ekip toplanıp onu seyretmeye gidiyor. Ardından da "Erkekçe" dergisine poz vermesi için Sibel Can ile anlaşıyorlar. Pozdan sonra da TürkiyeSibel Can'ı konuşmaya başlıyor.
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