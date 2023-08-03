Fahriye Evcen kot büstiyeriyle pozları verdi sosyal medya birbirine girdi! Hatice Şendil güzelliğine kayıtsız kalamadı "Fahriyeee..."

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Evcen son paylaşımlarıyla yine magazin gündemine damgasını vurdu.
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Çift geçtiğimiz Ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.
Ünlü çift şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.