Fahriye Evcen kot büstiyeriyle pozları verdi sosyal medya birbirine girdi! Hatice Şendil güzelliğine kayıtsız kalamadı "Fahriyeee..."

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü çiftten Evcen son paylaşımlarıyla yine magazin gündemine damgasını vurdu.