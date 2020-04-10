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Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu. 33 yaşındaki güzel oyuncu 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile dünyaevine girmiş, çift 13 Nisan'da saat 13.30'da bebekleri Karan'ı kucaklarına almışlardı. Karan bebeğin anne ve babasına olan benzerliği ve şimdiden karizmatik oluşu günlerce konuşulmuştu. Attığı her adım takip edilen ikiliden Fahriye Evcen, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını sıklaştırdı. Doğum günü kilolarından kurtulması ile dikkat çeken güzel anne, çiçeklerin içerisinde verdiği pozlarla adeta güneş gibi parladı. İşte Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali...

10.04.2020 23:02 - Son Güncelleme: 10.04.2020 23:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





