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Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

Fahriye Evcen Instagram paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu. 33 yaşındaki güzel oyuncu 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile dünyaevine girmiş, çift 13 Nisan'da saat 13.30'da bebekleri Karan'ı kucaklarına almışlardı. Karan bebeğin anne ve babasına olan benzerliği ve şimdiden karizmatik oluşu günlerce konuşulmuştu. Attığı her adım takip edilen ikiliden Fahriye Evcen, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını sıklaştırdı. Doğum günü kilolarından kurtulması ile dikkat çeken güzel anne, çiçeklerin içerisinde verdiği pozlarla adeta güneş gibi parladı. İşte Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali...

10.04.2020 23:02 - Son Güncelleme: 10.04.2020 23:02
Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eşi, sosyal medya paylaşımıyla karantina günlerine adeta güneş gibi parladı. Koronavirüs salgını Türkiye'de hala hızla yayılmaya devam ederken evlerde karantina hala devam ediyor. Bu durumda ünlü isimler de eskiye göre sosyal medya hesaplarına ağırlık vermeye başladı. Fahriye Evcen de bu ünlü isimlerden biri oldu.

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Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

Geçtiğimiz günlerde parmak dansı yaparak herkesin beğenisini toplayan Fahriye Evcen, bu kez Instagram'a yeni bir karantina pozu koydu. Evcen, fotoğrafını ilk olarak Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı ardından da gönderi olarak yükledi.

Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

Evcen'in bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. Çok geçmeden güzel anne, evinin bahçesinde güneşe karşı çiçekklerle poz verdi.

Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdi. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Fahriye Evcen karantina paylaşımıyla sade güzelliğini konuşturdu! 'Güneş gibi parladı'

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.

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